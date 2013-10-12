2.5 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لترميم ثلاثة مواقع أثرية بالجزائر

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

خصص الاتحاد الأوروبي منحة مالية قدرها 2.5 مليون يورو؛ لترميم ثلاثة مواقع أثرية مصنفة عالميًا على مستوى الجزائر، وهي (قصر الباي بقسنطينة، ومدينة القصبة بالجزائر العاصمة، وضريح إمدغاسن بولاية باتنة).

وقالت مسؤولة العلاقات الدولية على مستوى بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر أمينة منيرة لعرج، في تصريح لها اليوم، "إن الضريح هو من أهم المواقع الأثرية العالمية، ولذلك فأهداف الاتحاد واضحة في هذا الإطار، وهي محاولة الحفاظ عليه قدر الإمكان باعتبار أنه من بين أهم هذه المعالم التي تدخل ضمن اهتمامات الاتحاد وبرامجه التنموية والثقافية".

وأشارت إلى أن عملية الترميم ستستغرق أربع سنوات اعتبارًا من العام القادم.