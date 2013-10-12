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مجموعة ماكياج خريف 2013 من Giorgio Armani

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مجموعة ماكياج خريف 2013 من Giorgio Armani مجموعة ماكياج خريف 2013 من Giorgio Armani

يتوهج عالم أرماني هذا الخريف بجوانب متعددة. فالأناقة والجمال عنوان المظهر الطبيعي والجريء، المسائي والعادي.
حيث ابتكرت ليندا كانتيلو، خبيرة الماكياج الفنية الدولية لجورجيو أرماني بيوتي، تحفة تجميلية للوجه والعيون بلونين متجانسين، لتقدم 6 ألوان من ظل العيون Eyes To Kill Intense المتعدد الجوانب. كما تتوفر 6 ألوان لأحمر الشفاه Rouge d’Armani . تحتوي العلبة السوداء بغطائها الأنيق المزود بنظام إغلاق ممغنط، على طبقتين - إحداهما تضم ماكياج الوجه والأخرى ماكياج العيون. علبة التجميل المثلى لإجراء لمسات تجميلية سريعة في أي وقت من أوقات اليوم.
تفتح العلبة لتكشف عن بودرة الوجه بألوان مشبعة بذرور اللؤلؤ لتمنح بريقاً يومض بنعومة.
وسرعان ما تكتشفي التناغمات الناعمة لألوان ظل العيون: ألوان فاتنة تبرز جمال العيون بتدرجات اللون الأزرق-البنفسجي والبني-الأخضر.
جربي ماكياج آرماني لتحصلي على إطلالة خريفية.

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سيدتي