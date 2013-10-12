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استوحي مكياج العيد من نجمة بوليوود Bipasha Basu

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استوحي مكياج العيد من نجمة بوليوود Bipasha Basu استوحي مكياج العيد من نجمة بوليوود Bipasha Basu

ولدت Bipasha في مدينة دلهي الهندية القديمة. وظهرت إلى الأضواء عند فوزها بمسابقة عارضات فورد الشهيرة، إضافة إلى فوزها في مسابقة Tulips Miss Super Vivacious .
بعد ذلك، اكتشفها المصوّر الفوتوغرافي العالمي المشهور Steven Mizhel ، وظهرت في مجلة الموضة Vogue magazine.
قبل دخولها عالم الأفلام، كانت تظهر في أبرز الإعلانات الرفيعة المستوى، كما قامت بتصوير عدد لا بأس فيه من الأغاني إلى أن أصبحت نجمة من نجمات بوليوود الأساسيات.
في ما يخصّ جمالها، فهي تخطف الأنظار بنظرتها الجذّابة ولون بشرتها السمراء، من دون أن نغفل جسمها الممشوق وقامتها الطويلة.
فيما يخصّ المكياج: تعشق بابييشا المكياج القوي والكحل الذي يرسم العين من أولها إلى آخرها.
لتحصلي على مكياجها في النهار: قومي بوضع مكياج خفيف جداً عبارة عن ماسكرا، وغلوس، وبودرة على الوجه.
أما إذا أردت الحصول على مكياج لمناسبات الليل أو لسهرات الأعياد، فأنت حتماً ستختارين العيون الدخانيّة والمكحّلة.
لهذا، قومي بتغليف وجهك بكريم أساس يليق بلون بشرتك.
ارسمي وجنتيك بالقليل من بودرة الخدود.
اختاري الظلال ذا اللون الرمادي، أو الأسود، أو الزيتي...، ثم امزجي اللون فوق الجفون المتحركة.
حدّدي محيط الرمشين بالكحل الأسود أو بأيّ لون تختارينه.
أخيراً، اختاري أحمر شفاه طبيعيّ يليق بنوع مكياجك.

أيّ مكياج وجدته الأجمل على النجمة Bipasha؟

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سيدتي