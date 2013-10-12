قشر الموز يخلصك من الشَّعر الخشن

ماذا تعلمين عن الوصفات الطبيعيَّة للشَّعر وفوائدها؟ هل سمعتِ يوماً بأنَّ قشر الموز يمكنه تخليصك من خشونة شعركِ؟

قد تكون هذه الوصفة فعَّالة بنسب مختلفة على الشَّعر، فلمَ لا تقومين بتجربة هذه الطَّريقة، وترسلي النتيجة إلى "سيِّدتي نت"؟

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بداية أنتِ بحاجة إلى توفير هذه المكوِّنات:

• قشر كيلو كامل من الموز.

• 3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

• 5 ملاعق من زيت الزيتون.

• 5 ملاعق من زيت الخروع.

الطَّريقة:

1- جففي قشر الموز تحت أشعَّة الشَّمس المباشرة حتى يجفّ تماماً، ويصبح أسود اللون.

2- اطحني قشر الموز جيداً حتى يصبح بودرة ناعمة.

3- أضيفي المايونيز وزيت الخروع وزيت الزيتون حسب طول شعركِ وكثافته.

4- امزجي المكوِّنات حتى يصبح المزيج كالعجين.

5- اتركي المزيج لمدَّة نصف ساعة.

6- افردي المزيج على جذور شعركِ جيداً.

7- سرِّحي شعركِ بالفرشاة حتى ينتقل المزيج إلى كامل أجزاء الشَّعر.

8- غطِّي شعركِ بغطاء بلاستيكيّ، واتركيه لمدَّة نصف ساعة، كما يمكنكِ زيادة المدَّة إذا أمكن.

9- اغسلي شعركِ جيداً، واتركيه ليجفّ بمفرده، من دون تجفيف.

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