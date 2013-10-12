الفنانون ينعون الصافي ورسالة مؤثرة من وائل كفوري

أثارت وفاة عملاق الطرب وديع الصافي حزناً وألماً كبيرين في نفوس الشعب اللبناني والعربي جميعاً، فنعى معظم الفنانين الصافي، كلٌّ على طريقته، عبر حساباتهم الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعي كـ "تويتر" و"فيس بوك" و"أنستغرام"؛ فمنهم من قام بتحميل صورته مع الصافي، ومنهم من قام بنشر مقاطع من اليوتيوب بصوته لأغنيةٍ، كان قد أداها للصافي، فيما لم يكلّف البعض نفسه ليغرّد ـ على الأقل ـ تغريدة حزنٍ على وفاة الصافي.

فشمس الأغنية اللبنانيّة، نجوى كرم، التي نعت بالأمس الصافي، كتبت على صفحتها على "تويتر": "ان شاء الله نفسك بالسما، يا أستاذ وديع..ومن أكرمك في الأرض لن يبخل عليك في السماء". كذلك طالبت كرم اليوم في تغريدة أخرى الدولة اللبنانية بإعلان يوم الإثنين يوم حداد رسميّ على الصافي".

الفنان جورج وسوف نشر على موقع "تويتر": "الله يرحم العملاق الكبير أبو فادي، رحل لكنّه باقٍ في قلوبنا. ونشر صورة له وهو يقبّل يد الصافي".

من جهته، كان عاصي الحلاني صاحب النصيب الكبير في الغناء والتمثيل وتصوير الكليبات مع الراحل الكبير، كما حصل في كليب "الأمانة"، حيث تبادل فيه الفنانان الأمانة فيما بينهما غناءً. ولطالما كان يقول عاصي دائماً إن وديع الصافي هو مدرسة لكلّ فنان يريد أن يقدّم فناً أصيلاً. وغرّد عاصي بالقول: "رحل الكبير، فلم يخلّف إلا الذكر الحسن والمآثر الطيّبة الخالدة، والقصص الجميلة المشوّقة..."، وأضاف: "كثير هم الذين رحلوا، وقليل منهم ستظلّ ذكراهم عالقة، والقلّة القليلة سيخلدها التاريخ".

الفنان وائل كفوري نعى رحيل الصافي بطريقة مؤثرة جداً، وكتب كلاماً من القلب: "مات وديع الفن والطبع الهني، وانتقلت حياتو من دني لدني؛ الواجب علينا كلّ واحد منا بالسنة نزورك ولنّو مرة..بالسنة..بقبرك عطهرك متل قديس..يا فرنسيس..نركع وندمع، وعلى إجرين قبرك ننحني".

البوب ستار رامي عياش نشر مقطعاً بصوته، يوتيوب أغنية "يا قطعة سما" للراحل الكبير كتحية له. كذلك حزنت الفنانة نوال الزغبي على رحيل الصافي، وغردت بالقول: "للأسف الشديد، هرم وجبل من لبنان. خسرنا منذ لحظات العملاق الكبير وديع الصافي، الله يرحمه.. خبر محزن".

أما سيرين عبد النور فكتبت: "مش رح قول شعر ومش رح صفّ قوافي...الكبير وديع الصافي، هيدا اللقب الصافي..غنيت لبنان وأرز الربّ، وهلّق صار دورنا نقلّك العوافي. الله يرحمك يا كبير".

أمّا الفنانة يارا، فغرّدت: "خسارة كبيرة لكلّ الوطن العربي... الله يرحمك وديع الصافي"، إليسا كذلك بدورها قالت: "خسارة كبيرة وحزن عميق لخسارة الأسطورة الكبيرة، وستعيش في ذاكرتنا وقلوبنا...وديع الصافي".

الفنان راغب علامة كتب على "تويتر": "وصلني خبر وفاة الأستاذ وديع، وأنا أتحضّر للسفر إلى دولة المغرب الحبيبة وشعبها الحبيب الذي أحببناه كثيراً، كما أحبّه الأستاذ وديع الصافي..الآن خسرنا كبير لبنان وأرزتنا الكبرى الفنان وديع الصافي. رحمه الله، العالم سينتظر كثيراً قبل أن يرى صوتاً وأخلاقاً وتواضعاً مثلك يا كبيرنا..وللأسف لن أتمكن أن أكون موجوداً مع محبّيه يوم وداعه. رحمك الله يا أستاذ وديع، وأسكنك فسيح جنانه. يا من زرعت السلام والمحبّة في هذا العالم".

الإعلامية منى أبو حمزة علّقت على وفاة الصافي، وغرّدت على "تويتر": "من صخور نيحا وعبق مقاماتها، صوت سيصدح للأزل. الموهبة لا تنتهي، إنّه الجسد يخون".

الفنان مارسيل خليفة كتب عبر حسابه على "تويتر": "وديع الصافي يا عصفور".

فنانون عرب كثر نعوا الصافي، كالفنان المصري خالد سليم، الذي قال: "وداعاً .. وديع الصافي .. الله يرحمك يا أستاذنا الكبير .. العالم فقد عملاق الغناء العربي".

الفنان ناصيف زيتون الذي يعتبر الصافي مثاله الأعلى في الغناء، قال: "صوتك بعمرو ما بموت ... وداعاً يا معلم، وداعاً يا كبير. أنت أكبر خسارة خسرها الفنّ بتاريخو. فليكن ذكره مؤبّداً".

أمّا الفنّانة أحلام فقد نعت الصافي عبر حسابها على "أنستغرام"، ونشرت صورة للصافي، وكتبت في أسفلها: "وداعاً فناننا الكبير وديع الصافي والله يصبر حبايبك على فراقك ولكنك ستظل رمز الفن الجميل في قلوبنا".

أما شيرين فكتبت على "تويتر": "البقاء لله وديع الصافي".

الفنانة رويدا عطية كان لها تعاون في أغنية وكليب مع وديع الصافي، فنشرت على حسابها على "أنستغرام" صورة تجمعها بالصافي من الكليب "هيدا لبنان"، وكتبت: "يا كبيرنا بخاطرك..يا بحر كبير شربنا منه وتعلمنا منه..ومشينا على دربه..أستاذي وابي الروحي وديع الصافي..اليوم خسارتنا كبيرة برحيلك مو بس لبنان عم بيودعك العالم العربي كله عم بيودعك..بوعدك ضل على دربك وارفع رايتك يلي سلمتنا اياها..بيصبرنا أرشيفك الكبير يللي حنحافظ عليه ويذكرنا دايما فيك يا كبيرنا..مع كل الأسى نوجه التعازي لعائلتك الكريمة انا لله واليه راجعون"...

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