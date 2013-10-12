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مايا دياب ترتدي حذاء من الذهب في عرض أزياء "فوغ"

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مايا دياب ترتدي حذاء من الذهب في عرض أزياء "فوغ" مايا دياب ترتدي حذاء من الذهب في عرض أزياء "فوغ"

في احتفالية غير مسبوقة بأحدث توجهات الموضة، شهد عرض أزياء "فوغ" في دبي الذي نظمته "إعمار العقارية"، نخبة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، منهن ناعومي كامبل؛ كارولينا كوركوفا؛ إيفا روكوبونو؛ وعفاف جنيفان، "التي كانت مضيفة الحدث"؛ والممثلة الفرنسية كلوتيلد ماري باسكال كورو وعدد من نجوم السينما مثل مايكل وليامز، وسابرينا أوزاني، وأمل شاهبي. بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية "مايا دياب"، التي حلت ضيفة على حفل "VIP" أقيم تحت عنوان "تجربة الموضة من فوج في دبي" Vogue Fashion Dubai Experience بمول دبي ويذكر أنها العربية الوحيدة التي حضرت من الشرق الأوسط هذا الاحتفال وقد صمم المصمم الإيطالي العالمي ألبيرتو موريتي لهذه المناسبة أول حذاء مطلي بالذهب الخالص، وأهدى أول نسخة منه لمايا دياب.
شارك في هذا الحدث أكثر من 250 من أشهر العلامات التجارية العالمية التي قدمت أحدث تصاميمها وتشكيلاتها. وتم تخصيص جزء من ريع مبيعات مجموعة مميزة من المنتجات المصممة خصيصاً لـ "تجربة الموضة من فوغ في دبي" إلى مؤسسة "دبي العطاء".

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