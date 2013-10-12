محمد رمضان يدخل عرض "قلب الأسد" في دبي قافزاً

أقيم مؤتمر صحفي وعرض خاص لفيلم "قلب الاسد" في سينما جراند سينيبلكس دبي بحضور بطل الفيلم محمد رمضان والمخرج كريم السبكي ونخبة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام العربية والخليجية، تحت إشراف جلف فيلم الشركة الموزعة، والذي نظمته شركة Voice Media House والمسؤولة عن التغطية الإعلامية.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية للحضور ولأسرة الفيلم والشركة الموزعة والشركة المنظمة وراديو الرابعة 99 كراعٍ إعلامي، وبعدها تم عرض لقطات من الفيلم، ثم فتح باب المناقشة بين أسرة الفيلم ووسائل الإعلام، وأضفى محمد رمضان جواً مرحاً على المؤتمر نظراً لخفة دمه، خاصة عندما طلبت منه إحدى الإعلاميات خلال المؤتمر أن يغير من أدواره فقال لها: أنا عمري كله 25 عاماً، وسأثبت لك الآن أنني ممثل. فقام بتقليد الفنان أحمد زكي في فيلم السادات ثم قام بتقليد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، فصفق له الحضور تصفيقاً حاداً، وهكذا توالت المواقف الطريفة التي حدثت خلال المؤتمر.

كما تحدث كريم السبكي عن ظروف إنتاج الفيلم وحصوله على أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية رغماً عن الظروف التي كانت تمر بها مصر، كما دافع أكثر من مرة عن الأسئلة الانتقادية لرمضان مبرراً بأن دوره في هذا الفيلم ليس له وجه شبه للأدوار السابقة مثل فيلم "عبده موتة". وفي نهاية المؤتمر أعربت أسرة الفيلم عن شكرها للحضور وعلى التنظيم الناجح من الشركة المنظمة، ثم انتقل الحضور مع أسرة العمل إلى قاعة العرض الخاص لمشاهدة الفيلم، وعلى مدخل قاعة العرض الخاص، حيث كان يوجد شريط حاجز على جوانب الباب ومن المفترض أن يمر رمضان والسبكي من المنتصف، إلا أن محمد رمضان قفز من فوق الشريط وكأنه يقدم لقطة أكشن فصفق له الحاضرون. وفي نهاية العرض الخاص عبر الحضور عن إعجابهم بالفيلم بالتصفيق وتهنئة أسرة العمل، حيث تجمعوا من حولهم للحصول على توقيعات والتقاط الصور مع البطل والمخرج.

المزيد من التفاصيل والحوارات الخاصة قريباً في مجلة "سيدتي".