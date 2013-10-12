Camille Grammer تستأصل الرحم بعد إصابتها بالسرطان

خضعت الأمريكية، Camille Grammer، لجراحة استئصال الرحم، بعد تشخيص إصابتها بسرطان بطانة الرحم في مراحله الأولى.

وقال المتحدث باسم Grammer، إنّها "خضعت لاستئصال كامل للرحم، وقد كانت الجراحة ناجحة، ويتوقع أن تتعافى بشكل كامل بعد فترة"، حسب ما نقل موقع "people" الأمريكي.

وأضاف Bragman، أن Grammer كانت معرّضة لخطر الإصابة بالسرطان لأسباب جينيّة؛ ولهذا كانت تخضع لفحوص دائمة، وهو ما ساهم في اكتشاف إصابتها بسرطان بطانة الرحم في وقت مبكر وتلقيها علاجاً سريعاً.

وأشار المتحدّث إلى أنّ Grammer تشكر أطباءها وتحث كلّ النساء على التنبه للعوامل الجينيّة التي تتعلق بالسرطان عند المراة وإجراء الفحوصات بشكل دائم.

يذكر أن Camille Grammer كانت متزوجة من الممثل Kelsey Grammer ولها منه ولدان.