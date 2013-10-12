سلاف فواخرجي وأصالة تتبادلان الاتهامات

فتحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي النار على مواطنتيها أصالة نصري وكندة علوش، رافضة إطلاق تسمية الربيع العربي على الثورات.

سلاف التي حلّت ضيفة على برنامج "قصر الكلام" الذي يعرض على mbc مصر مع الإعلامية وفاء الكيلاني، رفضت إطلاق لفظ الثورة السورية على الأحداث الدائرة في بلدها، مؤكدة أنها ليست ثورة لأنّ معظم الشعب السوري يؤيد الرئيس بشار الأسد الذي وصفته بـ"الرجل الزعيم الذي يحب بلده"، موضحة أن ما يحدث لا يزيد عن كونه بلطجة وإرهاب.

وفي ردّها على سؤال وفاء الكيلاني "ماذا لو سقط النظام؟" قالت "لا سمح الله، لو حدث هذا لن يكون هناك شيء اسمه سوريا وستتحول إلى ساحة من القتال".

وعن الصورة التي نشرتها على "فيس بوك"، وتجمعها بالجيش السوري قالت إنها أصابت عندما نشرت الصورة، لأنّها لحظة شرف أن تتصور مع الجيش العربي السوري الذي يحمي الشرف والشعب حسب تعبيرها.

إعلام مضلّل

وعن ما ينقله الإعلام العربي من مجازر وقتل أطفال على يد الجيش السوري قالت إنّ "الإعلام ليس منصفاً، بل يأتي بمشاهد من العراق وبعض الدول ويهيىء للعالم أنها أحداث واقعية من سوريا، فالحكومة السورية لم ولن تكن بهذا العنف نهائيا ًوعموماً أنا مؤمنة بالانتصار السوري في النهاية".

أصالة فقدت مصداقيتها

وتطرقت سلاف للحديث عن موقف الفنانة السورية أصالة نصري قائلة إنها "لم تعد تحمل أي شيء من معنى اسمها، فإذا كان الملايين من السورين يحبونها من قبل فالآن لا يريدون رؤيتها أو حتى سماع صوتها، وتساءلت "أليست هذه هي التي غنّت للرئيس السوري غناءً خاصاً، ولم تغن يوماً للشعب السوري؟" وقالت سلاف "إذا كانت أصالة معارضة للنظام كان من الأولى أن تصمت لأنه لم يكن لديها رأي سياسي، وفجأة ظهر في الأفق هذا الرأي".

كندة تتقرب للسلطة

وأعربت سلاف عن أمنيتها في أن تتراجع مواطنتها كندة علوش عن موقفها المعارض لأنها تحبها، وتراها ممثّلة جيّدة ووطنية مثلها وتحب سوريا، وكشفت سلاف أنّ كندة كانت تطمح لزيارة السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس للدخول في مشروعات معها وكانت تحاول التقرّب إلى السلطة.

وتحدثت سلاف بشكل عام عن بعض الفنانين قائلة كانوا من المستفيدين مادياً من السلطة الحاكمة في سوريا، ويجب عليهم السكوت لكي يحفظوا حمرة الخجل أمام جمهورهم.

ردّ أصالة

لم تتأخّر أصالة في الرد، فكتبت على صفحتها الخاصة على "تويتر" سلسلة تغريدات جاء فيها "اليوم تابعت للأسف سلاف فواخرجي وما أبشع ما قالت، انتقدت كل من يخالفها رأيها القاتم ولكن ختمت بجمله غريبة الوقاحة، ألا وهي، قالت فواخرجي بأن سوريا ستنتهي لو انتهى بشار ألا تعلم هذه بأن الدين الإسلامي استمر حتى بعد وفاة سيد الخلق محمد بتسمحولي قلها كلمة؟".

ثم تراجعت أصالة وقالت لمتابعيها "خلص عيب ما تضغطوا عليي وتخلوني قول كلام مو ظريف، المهم والأهم بكره القريب والبعيد للأحرار، نحنا كلنا نتاج سياسة قمع وظلم ومن الطبيعي نكون حتى ونحنا في أزهى عصورنا فيه منا الدموي والإستغلالي والمتسلق ولكن كل ذلك لن يشوه وجه الحرية".

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