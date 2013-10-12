رونالدو يخشى مواجهة فرنسا في الملحق الأوروبي

لشبونة (إفي): أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يحبذ أن تواجه بلاده فرنسا في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 لأن منتخب "الديوك" هو "الأقوى نظريا".

وقال رونالدو للصحفيين عقب تعادل البرتغال أمام إسرائيل الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة من المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل "نظريا الفريق الأقوى هو فرنسا. إذا كان هناك منتخب لا أريد اللعب أمامه فهو فرنسا لأسباب عدة".

وأضاف "لن أتحدث عن ذلك لأنني قد أتعرض للعقاب".

وفقدت البرتغال بشكل كبير بطاقة التأهل المباشرة للمونديال بتعادلها على أرضها أمام إسرائيل (1-1) حيث احتلت بهذه النتيحة وصافة المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة خلف روسيا المتصدرة (21 نقطة)، لكنها أبقت على آمالها في التأهل عبر الملحق الأوروبي.

وقال رونالدو نجم ريال مدريد "إنني لست سعيدا بأدائي. كان يمكنني تقديم المزيد، لكن لم تكن لدي مساحة كبيرة"، مضيفا أن منتخب بلاده يفتقر "للنضج".