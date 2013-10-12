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تقارير: بيل يعاني من انزلاق غضروفي

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تقارير: بيل يعاني من انزلاق غضروفي تقارير: بيل يعاني من انزلاق غضروفي

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن النجم الويلزي جاريث بيل المنتقل حديثا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني يعاني من انزلاق غضروفي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية على موقعها الإلكتروني إلى أن أطباء الفريق الملكي اكتشفوا اصابة بيل يوم تقديمه لاعبا جديدا في صفوف الميرينجي.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يشعر بأي ألم، ويمكنه اللعب بشكل طبيعي دون مشكلات حتى الآن، إلا أن خضوعه لعملية جراحية احتمال قائم.

وتعد هذه اصابة مماثلة لتلك التي تعرض لها الأرجنتيني جونزالو إيجواين، لاعب ريال مدريد السابق ونابولي الحالي موسم 2010-2011 وأبعدته عن الملاعب أربعة أشهر.

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