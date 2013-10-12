بنزيمة: الصيام التهديفي سبب لي صداعا

(إفي): أعرب الفرنسي كريم بنزيمة عن سعادته بالهدف الذي سجله مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الأسترالي، وأنهى به صيامه التهديفي مع منتخب الديوك، والذي استمر ألف و224 دقيقة.

وقال بنزيمة "لقد سجلت هذا الهدف الذي كان صداعا في رأسي بعض الشيء"، وذلك بعد أن شارك في ثاني أشواط المباراة الودية التي انتهت لصالح منتخب الديوك برباعية نظيفة.

ومن ناحية أخرى قال بنزيمة، في تصريحات صحفية، "يستمتع الجمهور في مثل هذه المباريات".

وقدم اللاعب الجزائري الأصل أداء مهتزا مع فريق ريال مدريد الإسباني ليصبح عرضة للانتقادات بشكل متواصل هذا الموسم.