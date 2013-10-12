متعب يحدد 3 عناصر تُعين مصر على قهر غانا

حدد عماد متعب مهاجم الأهلي ثلاثة عناصر يراها حاسمة لموقعة مصر وغانا في التصفيات النهائية لكأس العالم.

وقال متعب لـFilGoal.com "هناك ثلاثة عوامل أساسية تعين المنتخب على الإطاحة بغانا، وهى الثقة والهدوء والتركيز."

وأوضح متعب "الثقة تتمثل في الشعور بأننا أقويا مثلنا مثل غانا، والتأكد من أنهم يخشونا فنحن أبطال إفريقيا وفزنا عليهم من قبل."

وتابع "الهدوء في التعامل مع المباراة سيقلل من الضغوط على اللاعبين، ويجعلهم يمررون ويتعاملون مع الكرة بشكل صحيح، ما يصب في مصلحتنا."

وأضاف متعب "أما التركيز فيجب الاستعانة به لاستغلال الفرص التي تسنح لنا بنجاح، ودفاعيا في التعامل مع هجمات الخصم حتى لا تستقبل شباكنا الأهداف."

ويحل الفراعنة ضيوفا على النجوم السوداء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كوماسي.

وأتم متعب "غانا منتخب قوي، والفارق بينهم في 2010 و2013 هو ازدياد الخبرة، ولكننا أيضا لدينا ما يؤهلنا لإيقافهم."