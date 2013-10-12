"نيشان" مستنكرًا تجاهل الإعلام لوفاة "الصافي": لو زعيم جرح أصبعه كانت التلفزيونات أعلنت الحداد

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

نيشان

استنكر الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "أنا والعسل"، تجاهل الإعلام وفاة الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

قال نيشان في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": لو أي زعيم جرح أصبَعه، كانت التلفزيونات انفَجعِت وقطعت برامجها وأعلَنِت الحداد.. غياب وديع الصافي ما عكَّر صفو برامجُن".

توفي الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي، عن عمر يناهز 92 عامًا، بأحد مستشفيات بيروت، بعد صراع طويل مع المرض.

أخبار متعلقة

أصالة: وديع الصافي وهبه الله أجمل حنجرة في التاريخ.. الله يرحمه

أنغام: رحمة الله على العملاق وديع الصافي

تامر حسني: تعازينا لأسرة وجماهير أستاذنا الفنان الكبير وديع الصافي

اليسا تنعي وديع الصافي: رحمك الله.. ستعيش في ذاكرتنا وقلوبنا

راغب علامة ينعي "الصافي": العالم سينتظر كثيرًا قبل أن يرى صوتا مثلك يا كبيرنا

نوال الزغبي عن وفاة وديع الصافي: خسرنا "هرم لبنان".. الله يرحمه