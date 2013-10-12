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"نيشان" مستنكرًا تجاهل الإعلام لوفاة "الصافي": لو زعيم جرح أصبعه كانت التلفزيونات أعلنت الحداد

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"نيشان" مستنكرًا تجاهل الإعلام لوفاة "الصافي": لو زعيم جرح أصبعه كانت التلفزيونات أعلنت الحداد "نيشان" مستنكرًا تجاهل الإعلام لوفاة "الصافي": لو زعيم جرح أصبعه كانت التلفزيونات أعلنت الحداد

كتب : سهيلة حامد منذ 27 دقيقة

نيشان

استنكر الإعلامي نيشان، مقدم برنامج "أنا والعسل"، تجاهل الإعلام وفاة الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي.

قال نيشان في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": لو أي زعيم جرح أصبَعه، كانت التلفزيونات انفَجعِت وقطعت برامجها وأعلَنِت الحداد.. غياب وديع الصافي ما عكَّر صفو برامجُن".

توفي الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي، عن عمر يناهز 92 عامًا، بأحد مستشفيات بيروت، بعد صراع طويل مع المرض.

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