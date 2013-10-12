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نقابة الصيادلة: وزيرة الصحة جمدت قرار إلغاء انتداب 122 صيدلانيًا

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نقابة الصيادلة: وزيرة الصحة جمدت قرار إلغاء انتداب 122 صيدلانيًا نقابة الصيادلة: وزيرة الصحة جمدت قرار إلغاء انتداب 122 صيدلانيًا

ذكرت النقابة العامة للصيادلة، اليوم، أن وزيرة الصحة مها الرباط قررت تجميد قرار الإدارة المركزية رقم 5 لسنة 2013 والخاص بإلغاء انتداب 122 صيدلانيا بدون أى أسباب؛ مما أدى إلى تظلم الصيادلة من ذلك واعتبروه إجراء تعسفيا.

وقال هيثم عبد العزيز، صيدلى بالإدارة المركزية وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وفدا من نقابة الصيادلة، ضم كلا من الدكتور أحمد عبيد والدكتور أشرف مكاوى، التقى الدكتورة حنان الليثى رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والدكتورة فاتن عبد العزيز مساعد وزير الصحة.

وأضاف "عبد العزيز" أنه تم الاتفاق على تجميد القرار لمدة شهر لحين دراسته وإعادة تقييمه خلال هذه الفترة، لاتخاذ قرار بتعديله أو إلغائه، مؤكدا أنه تم خلال اللقاء توضيح أن الإدارة المركزية تحتاج إلى أعداد أكبر من الصيادلة، ولا يمكن الاستغناء عن هؤلاء الصيادلة لكونهم عنصرا أساسيا داخل الإدارة، وإلغاء انتدابهم سيؤدى إلى اضطراب العمل.

كانت نقابة الصيادلة أرسلت خطابا، اليوم، إلى وزيرة الصحة، أكدت فيه أن هذا الإجراء غير مبرر وغير مسبوق، بالإضافة إلى أنه يهدر خبرات تم اكتسابها طيلة الفترة السابقة للصيادلة الصادر ضدهم القرار.

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مصر 365