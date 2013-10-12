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وزيرا الإسكان والبيئة يتفقدان خط مياه جديد بمنشية ناصر

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وزيرا الإسكان والبيئة يتفقدان خط مياه جديد بمنشية ناصر وزيرا الإسكان والبيئة يتفقدان خط مياه جديد بمنشية ناصر

يقوم المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، بجولة تفقدية لخط مياه جديد بمنشية ناصر اليوم، السبت، والذى تنفذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتعد منطقة "الزرايب" من المناطق التى لا يوجد بها مياه صالحة للشرب، وكان الأهالى قد تقدموا بشكوى للوزير خلال زيارته للمنطقة الشهر الماضى من عدم وجود مياه، وتعهد بتوصيل المياه للمنطقة خلال شهر.

ومن المقرر أن تشهد جولة اليوم معاينة وصول المياه للمنطقة للتأكد من التزام الشركة بمواعيد التنفيذ.

ورغم وجود المنطقة فى مكان مرتفع يؤثر سلبا على وصول المياه إليها، بالإضافة إلى وجود العديد من المبانى المخالفة، إلا أن محلب أكد خلال زيارته للمنطقة على ضرورة وصول المياه للمنطقة.
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