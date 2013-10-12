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نقيب الأطباء: إجراء الانتخابات فور الحكم ببطلان عمومية 3 أكتوبر

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نقيب الأطباء: إجراء الانتخابات فور الحكم ببطلان عمومية 3 أكتوبر نقيب الأطباء: إجراء الانتخابات فور الحكم ببطلان عمومية 3 أكتوبر

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة ستقرر إجراء الانتخابات فورا فى حال صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية، غداً الأحد، من محكمة القضاء الإدارى، مشيرا إلى أن مجلس النقابة لا يستطيع مخالفة القانون والأحكام القضائية.

واستكمل نقيب الأطباء، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، قائلا "إننا فى كل الحالات سندعو لاجتماع فورى لمجلس النقابة، وسنتفق على الآليات التى سيتم بها تنفيذ الحكم"، مرجحا أن تجرى الانتخابات بعد أسبوعين فى حال بطلان الجمعية العمومية.

وكان عدد من الأطباء قد أقاموا دعوى قضائية لوقف انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 3 أكتوبر الجارى، وما يترتب عليها من قرارات، نظرا لأن انعقادها تم بالمخالفة لقانون النقابة.
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