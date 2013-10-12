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السيسي: بناء القوة هو الضامن للسير على الطريق الصحيح

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السيسي: بناء القوة هو الضامن للسير على الطريق الصحيح السيسي: بناء القوة هو الضامن للسير على الطريق الصحيح

كتب : هيثم الشيخ ومروة مرسي منذ 34 دقيقة

قال الفريق أول عبد الفتاح ، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم"، إن "بناء القوة هو الضامن الحقيقي لتحقيق السبيل الواجب تنفيذه في هذه المرحلة الحالية التي يعيشها الشعب المصري".

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أركان حرب سعيد عباس، قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، خلال الندوة العلمية العسكرية بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان " ثورة من أجل مستقبل أفضل"، أن "نصر أكتوبر المجيد هو العبور الأول للشعب المصري، وتعتبر ثورتي 25 يناير و30 يونيو العبور الثاني للحرية والديموقراطية".

وأوضح أن "نصر أكتوبر سيظل مبعث افتخار للشعب المصري والشعوب العربية بأكملها، ونقطة تحول في التاريخ المصري، غيرت الاستراتيجيات العسكرية المصرية ووضعتها في المراتب الأولى عالميًا".

وأشار إلى أن "نصر أكتوبر قدم العديد من الحقائق التي أثبتت ان القيادة المصرية قادرة علي التخطيط والتنفيذ، وعندما يتم التعاون والتنسيق فإن النصر قادم".

وتابع: "نصر أكتوبر بمثابة درس لبناء الحديثة"، مشيرًا إلى أن "الأمة العربية عندما تقف صفًا واحدًا فالنتيجة المؤكدة هي النصر".

وأكد أن "ما حدث بنصر أكتوبر يتكرر بصورة ما في تلك المرحلة الجديدة التي تشهد إعادة بناء شرق أوسط جديد"، لافتًا إلى أن "الاحتفال بمرور 40 عامًا علي حرب أكتوبر يتزامن مع بداية مرحلة هامة في تاريخنا، وتمثل نقطة تحول في التاريخ المصري يقودها الشعب المصري العظيم".

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