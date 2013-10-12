السودان يشارك ببرنامج الإنتربول الدولى لمكافحة الفساد والجرائم المالية

شارك السودان فى أعمال الدورة السادسة للبرنامج الدولى للإنتربول حول "مكافحة الفساد والجرائم المالية وإجراءات استرداد الأصول"، والذى نظمته المنظمة الجنائية الدولية "الإنتربول" بالتعاون مع مفوضية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية النيجيرية.

وقال عقيد الشرطة عمر الشريف من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية الذى مثل السودان فى المؤتمر الذى ضم عددا من دول جنوب وشرق وغرب أفريقيا، فى تصريح له اليوم السبت، إن جلسات الدورة "بأبوجا" كانت مثمرة ومفيدة وستساهم كثيرا فى النهوض بمجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية، من خلال الارتقاء بمستويات الإجراءات الشرطية مثل "التحقيقات والتوقيف والتحريات والمرافعات" أمام المحاكم.

وأضاف، أن المشاركين تناولوا فى مناقشات مكثفة نماذج وتجارب حية من عدة دول قدمها خبراء أفارقة ودوليون، كما تم تقديم عدد من الأوراق شملت قضايا التشريعات، وسياسات مكافحة الإرهاب فى دول القارة، وصور سوء استخدام المنصب العام، والتزوير المالى بالقطاع الخاص، وحجم الفساد فى مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية، بالإضافة إلى حالات الرشاوى.