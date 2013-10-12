الشرطة الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة أول أيام عيد الأضحى

أعلنت الشرطة الفلسطينية فى معبر الكرامة، اليوم السبت، أن المعبر سيكون مغلقا بالكامل يوم الثلاثاء القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام فى الشرطة الفلسطينية، أن المعبر سيكون أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع مفتوحا فى الاتجاهين من السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت الصيفى.

وأضاف البيان أن الشرطة وضعت خطة متكاملة فى فتره العيد لتقديم الخدمة الأفضل والمميزة للمواطنين ولاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمتوقع عودتهم مع نهاية الأسبوع الحالى.

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