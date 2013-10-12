برلمانية ليبية: سأطالب أبو سهمين بتوضيح ملابسات حادثة اختطاف زيدان

قالت عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) أسماء سريبة، أنها ستطالب شخصياً رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى بوسهمين بتوضيح ملابسات ما جرى من تضارب للتصريحات فى حادثة اختطاف رئيس الوزراء على زيدان "وهو ملزم بذلك"، على حد قولها.

وأضافت سريبة، فى تصريح لها اليوم السبت، أن "تضارب التصريحات من كافة الأطراف المعنية بهذه الواقعة "غرفة ثوار ليبيا" وهى التى تتبع رئيس المؤتمر الوطنى مباشرة تتطلب التوضيح من شخص أبو سهمين حول هذه الحادثة.

وتابعت: "أنه فى وقت سابق وأثناء تولى عاشور شوايل لمنصب وزير الداخلية سألت عن تبعية إدارة مكافحة الجريمة للوزارة بعد وقوع حادثة فى مدينة صرمان، أجاب إجابة مبهمة، وقال إنها فرضت علينا فرضاً"، على حد قولها.

وطالبت سريبة بتوضيح كافة الحقائق حول هذا الجهاز وما هى مهامه وصلاحياته ومن أين تصرف أمواله ونحتاج إلى توضيح من الداخلية حول تبعية هذا الجهاز لها من عدمه.