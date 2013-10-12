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زعيم تنظيم القاعدة يحث فصائل المعارضة السورية على التوحد

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زعيم تنظيم القاعدة يحث فصائل المعارضة السورية على التوحد زعيم تنظيم القاعدة يحث فصائل المعارضة السورية على التوحد

بيروت (أ. ب)

حث زعيم تنظيم القاعدة الجهاديين فى سوريا إلى الوحدة، وهى مناشدة تستهدف على ما يبدو الفصائل التابعة لشبكته الإرهابية، والتى تقاتل فى سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال أيمن الظواهرى، إنه يتوجب على المقاتلين أن "يرتفعوا فوق الانتماءات التنظيمية والعصبيات الحزبية"، ويتوحدوا وراء هدف إقامة دولة إسلامية.

ومع ذلك، أشار إلى أنه لن يفرض الوحدة، وقال فى الرسالة المسجلة التى بثت أمس، الجمعة، إن "ما تتفقون عليه هو اختيارنا".

وظهرت جماعتان ترتبطان بالقاعدة فى الحرب الأهلية السورية، وهما: جبهة النصرة، والدولة الإسلامية فى العراق والشام، والأولى يتزعمها سورى، بينما الثانية يتزعمها عراقى، وكلاهما من الموالين للظواهرى.

كما دعا الظواهرى معارضى النظام السورى إلى عدم إقامة علاقات مع الجماعات الغربية والعلمانية.

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