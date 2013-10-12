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حارس غانا واثق من تحقيق فوز كبير على مصر

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حارس غانا واثق من تحقيق فوز كبير على مصر حارس غانا واثق من تحقيق فوز كبير على مصر

يثق ريتشارد كينجسون الحارس المخضرم لمنتخب غانا في قدرة فريقه على تحقيق فوز كبير على نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2014.

وقال كينجسون لإذاعة مونتي الغانية "إذا تمكننا من تطبيق خطة المدرب ستعلم في نهاية المباراة أن كرة القدم تلعب جيدا في مكان آخر، نحن نستهدف الذهاب لكأس العالم وأنا أؤمن بقدرتنا على تحقيق فوز كبير".

وكان كينجسون قد عاد لتشكيلة منتخب غانا بعد غياب ما يقرب من عام عن الانضمام للنجوم السوداء من أجل تعويض النقص في مركز حراسة المرمى.

وأضاف "لدي إيمان راسخ أننا سنحقق فوز بفارق واسع كما يحدث في لعبة الكريكيت .. أنا أعلم ماذا أقول".

وتلعب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم على جولتين إذ من المنتظر أن يستضيف المصري مباراة الإياب يوم 19 نوفمبر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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