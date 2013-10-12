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أبرز احتفالات الموضة في دبي بحضور أشهر المصممين

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أبرز احتفالات الموضة في دبي بحضور أشهر المصممين أبرز احتفالات الموضة في دبي بحضور أشهر المصممين

أقامت مجلَّة "Vogue " بنسختها الإيطاليَّة ليلة الجمعة واحداً من أضخم الاحتفالات التي تعنى بالموضة والأزياء في مول دبي تحت عنوان "تجربة الموضة من فوغ في دبي"، حيث تمَّ اختيار 8 مصممين من جميع أنحاء العالم ليعرضوا مجموعاتهم في عرض أزياء خاص أُقيم في تلك الليلة، ومنهم: إتيون باسي من نيجيريا, وسيمون روشا من آيرلندا , ومصممة الأزياء لولوة الأمين من البحرين, و رزان العزوني من المملكة العربيَّة السعوديَّة.
وقد حظي مهرجان "تجربة الموضة من فوغ في دبي" بحضور واسع من أسماء بارزة في عالم الموضة، مثل: مضيفة الحدث رئيسة تحرير مجلَّة "Vogue " الإيطاليّة Franca Sozzani, والمصمم الإيطاليّ الشَّهير Roberto Cavalli , ومصممي دار " DSQUARED² " التوأم Dean و Dan Caten, بالإضافة إلى عارضات أزياء شهيرات، ومنهن: Naomi Campbell، وKarolina Kurkova.
وعلى الصَّعيد العربيّ، حضر عدد من المهتمين بمجال الموضة والأزياء، حيث حضرت النَّجمة مايا دياب هذا الحدث متألِّقة بفستان أسود جميل نسَّقته مع نظَّارات شمسيَّة دائريَّة وقفازات بيضاء، وأكملت اللوك بتسريحة شعر غريبة.
شاهدي المزيد من الصُّور من هذا الحدث العملاق في الأعلى.

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