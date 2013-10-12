من عروض أسبوع الموضة إلى السجَّادة الحمراء مباشرة

انتهى الحديث عن أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2014 بعد أن استمتعنا بمتابعة أجمل العروض على موقع "سيِّدتي نت" (من هنا).

ويتوجَّب علينا أن ننتظر لعدَّة أشهر إلى أن تتوفَّر تلك الأزياء في الأسواق، لكنَّ النَّجمات حصلن على معاملة خاصَّة من المصممين، فتألَّقن بها بعد عرضها بفترات بسيطة.

في هذا الموضوع، جمعنا لكِ صور النَّجمات اللواتي كنَّ أوَّل من تصل أيديهنَّ إلى أزياء ربيع وصيف 2014، شاهدي الصُّور وأخبرينا أيهنَّ الأجمل برأيكِ؟

1- كانت Selena Gomez أوَّل من يرتدي أزياء " Versace" لربيع وصيف 2014، حيث تألَّقت بفستان أسود قصير أثناء العرض المقام في أسبوع الموضة.

2- يبدو أنَّ عارضة الأزياء Karlie Kloss أحبَّت ارتداء ذلك الفستان الأبيض الذي ظهرت به على منصَّة عرض "Cushnie et Ochs" فحصلت عليه، وأعادت ارتداءه مرَّة أخرى.

3- Blake Lively اختارت بدلة سوداء جميلة من" Gucci".

4- Kiernan Shipka ظهرت بلوك مناسب لعمرها من "Delpozo" في حفل توزيع جوائز "EMMY" أثناء الفترة التي تقام فيها عروض أسابيع الموضة العالميَّة.

5- Jessica Paréخطفت أجمل أزياء "Oscar de la Renta" لتتألَّق بها في حفل توزيع جوائز "EMMY" كذلك.

6- تساءلنا من ستكون أوَّل من ترتدي أزياء "Marchesa "، فجاءت الإجابة من الممثِّلة Kerry Washington التي ارتدت أحد تصاميم الدار لربيع وصيف 2014.

7- من نجمات "EMMYs" اللواتي تألَّقن بأحدث الأزياء، كانت الممثِّلة Julianne Hough بفستان أنيق وناعم من Jenny Packham، وحصلت به على مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات في الحفل.

8- Allison Williams غيَّرت بعض ملامح فستان Ralph Lauren وتألَّقت به على السجَّادة الحمراء.

9- J.Mendel وضع لمساته الأنيقة من مجموعة ربيع وصيف 2014 على إطلالة النَّجمة Kate Mara.

10- Laura Dern تألَّقت بفستان رائع حمل توقيع المصمم Naeem Kahn.

11- Solange Knowles حضرت عرض "Noon By Noor" للمصممتين البحرينيّتين نور راشد الخليفة وهيا محمد الخليفة، وارتدت أحد تصاميمهما بعد عرضه بأيام.

12- Hailee Steinfeld حصلت على إطلالة أخَّاذة بفستان من "Prabal Gurung"

13- Heidi Klum اختارت فستاناً ناعماً بنقشات بنيَّة من "Donna Karan".

14- Emma Watson ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأبيض من مجموعة "J. Mendel" الجديدة مؤخّراً.

15- Kate Bosworth اختارت بدلة جميلة من "Thakoon".

16- Cara Delevingne كانت أوَّل من يرتدي أزياء " Saint Laurent" بعد عرضها بأيَّام في أحد احتفالات أسبوع الموضة الباريسيّ.

17- Rihanna حصلت على السترة التي خطفت أنظار الحضور في عرض "Alexander Wang" لربيع وصيف 2014 بعد عرضها بيومين فقط.

18- العارضة Constance Jablonski كانت أوَّل من يرتدي أزياء "Theyskens' Theory " بلوك أسود بالكامل.

19- كانت العارضة الشَّهيرة ‫Naomi Campbell أوَّل من يرتدي أزياء مجموعة Roberto Cavalli في دبي مؤخّراً، وقد فضَّلت أن تزيد طول الفستان عن ما عُرض خلال أسبوع الموضة.

شاهدي الصُّور وأخبرينا من اللواتي تفوَّقن باعتقادكِ في ارتداء هذه التصاميم العارضات أم النَّجمات؟

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