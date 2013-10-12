اختاري الأبيض لعباءة العيد

تحتلّ العباءة مكانة هامة في خزانة المرأة المحجبة على اختلاف تصاميمها، أكانت للمناسبات المسائيّات والسهرات أم للجلسات النهارية، كونها تمنح بفخامتها المرأةَ أناقة عملية .

وتبقى العباءة البيضاء، بلونها الناصع، خياراً مميّزاً، يليق بالمناسبات المميّزة، وتحديداً بعيد الأضحى.

"سيدتي نت" جمعت لك عدداً من التصاميم المميّزة لمساعدتك في تحديد خيارك من عباءات العيد.

نصائح لاختيار العباءة :

- العباءة المطرّزة والمزيّنة بالكريستال تليق بالمناسبات المسائية كثيراً .

- اعتمدي الشيلة أو الإيشارب الأبيض مع العباءة البيضاء، وابتعدي عن الألوان.

-عند اختيار عباءة مطرّزة أو مزيّنة بالكريستال، ليكن الحجاب بسيطاً وبعيداً عن التطريز أو التزيين، والعكس صحيح.

- انتبهي إلى خيارك من بين القصّات، فالنحيفات تليق بهنّ القصات التي تعتمد الكسرات والطبقات، بينما على المتوسطة والبدينة اعتماد قصّات بسيطة، خاصّة في الأماكن التي يتوجب إخفاء العيوب فيها .

- الذهبي والفضي يليقان بالأبيض، فاعتمدي اللون الأقرب إليك في اكسسوارتك. لكن احرصي على اختيار اللون المعتمد في عباءة، فلا يجوز الجمع بين الاكسسوار الذهبي وعباءة مطرّزة بالفضي، والعكس صحيح.

-اختيار الحذاء لا يجب أن يقتصر على الأبيض نهاراً، إذ يمكن تنسيق العباءة مع حذاء من لون التطريز أو الاكسسوار المعتمد في تصميم العباءة كالفضي والذهبي للمناسبات المسائية.

- يمنحك اللون الأبيض خياراً واسعاً، فلا يقيّدك بلون معيّن، ويكون خيار الزهريّ والبنفسجيّ مناسباً للبيضاوات، فيما الترابي والخوخي مناسب للسمراوات ويمنحهنّ تألقاً.

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