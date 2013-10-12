نوافير دبي تنعش الروح

هذه هي دبي.. أينما حل الزائر يجد البهجة والفرحة والسعادة، صحيح أنها أرض الشمس، أرض لكل أناس المعمورة تفتح ذراعيها، وتفتح قلبها لكل محبيها، وما أكثرهم.

زوارها يتمتعون بمناظر خلابة، وموسيقى تبهج القلوب الولهانة.

مشهد يتكرر مساء كل يوم أمام برج خليفة، حيث النافورة العجيبة، ترقص المياه على انغام الموسيقى العالمية، وترتفع أيادي العاشقين لالتقاط صور ترصد هذا المشهد الذي قلما تجد مثيلاً له في العالم.

نوافير الماء منتشرة في كل مكان، الماء فيها واحد، ولكن الأشكال مختلفة، كلها تتسم بالروعة، فهي لم توجد صدفة، بل وراء هذه التصاميم عقول نيرة، عملت على تحويل دبي إلى قبلة للسياحة والاستجمام.

أينما تتوجه.. في مراكز التسوق، الأسواق، الفنادق، الحدائق .. تجد نافورة ماء تبلل النفوس بعبق الانشراح والبهجة. ترطب الخواطر وترسم البسمة على وجوه الزائرين.. إنها دبي .. حماها الله.