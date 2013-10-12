"الطرق" تُطلق خطاً للعبرات التراثية في القرية العالمية

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خطاً للعبرات السياحية في القرية العالمية وذلك للسنة الخامسة على التوالي، والتي تُسهم بشكل ملموس في إحياء وسيلة النقل التراثية التي تجمع بين المتعة والترفيه والأمان في آنٍ واحد.



> وقال الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة في الهيئة: نحرص بشكل كبير على المشاركة بفعاليات القرية العالمية كل عام والتي تمتد لشهور طويلة من السنة، لذلك فإننا ارتأينا ضرورة ترك بصمة واضحة في هذا الحدث السنوي الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور سواء من مقيمي الدولة أو الزائرين، من خلال تشغيل العبرات التراثية التي نعزز من خلالها وسائل النقل البحري باعتبارها جزءاً أساسياً في عملية التنقل، لاسيما أن العبرات تُعد وسيلة النقل البحري الأولى في دبي التي تربط الخور بين منطقتي ديرة وبردبي.



> وأكد أن وجود العبرات كوسيلة نقل ترفيهية في القرية خطوة هامة سعت من خلالها الهيئة إلى تعزيزها أمام الجمهور بمختلف شرائحه وفئاته وأعماره من أجل تعزيز الحركة السياحية في إمارة دبي، وذلك كونها سبّاقة في مختلف مشاريع النقل سواء البرية أو البحرية.



> وأضاف: يعكس توافر العبرات التراثية في القرية مدى تواصل الجهات المختلفة في دبي وتعاونها مع بعضها بعضا، حيث ساهم القائمون على القرية في إنجاح هذا المشروع من خلال توفير المكان المناسب لخط سير العبرات البالغ عددها ما يقارب 8 عبرات، تمر الرحلة السياحية إلى كل من البحيرة والقناة المائية مروراً بالقرى التي تقع على ضفتي القناة، ما يؤدي إلى المتعة لدى مستخدمي العبرات ومنحهم الفرصة لمشاهدة أهم وأبرز معالم القرية، مؤكداً مدى الإقبال الكبير الذي حظيت به من الجمهور .



> الجدير ذكره، أن العبرات التراثية في القرية تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك حفاظاً على البيئة من التلوث، وتستغرق الرحلة السياحية فيها من 15 إلى 20 دقيقة، كما أنها تتسع لما يقارب 20 راكباً وتبلغ تعرفة الرحلة 50 درهماً.

>