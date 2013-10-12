القمة الأفريقية الاستثنائية تبدأ أعمالها فى أديس أبابا

انطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم، القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقى، التى تنعقد بناء على طلب كينيا، وذلك بخصوص مناقشة موضوعى، إمكانية الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية، والموافقة على تعيين مفوض جديد لمجلس السلم والأمن الأفريقى.

ويشارك فى القمة التى تستمر ليومين، رؤساء 11 دولة أفريقية بالاتحاد (يضم 34 دولة) وهى (إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتى، أوغندا، الصومال، نيجيريا، ونامبيا، جانبيا، روندا، زمبابوى)، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا، والوزير الأول الجزائرى، فى حين يمثل باقى الدول الأفريقية، وزراء خارجيتها.

وأثارت المحكمة الجنائية الدولية (التى تضم 121 دولة)، حفيظة البلدان الأفريقية، بعد توجيه التهم ضد الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، ونائبه وليام روتو، على خلفية أعمال العنف التى أعقبت الانتخابات فى عام 2007، واتهام رئيس السودان، عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، خلال الصراع فى إقليم دارفور بغرب السودان.