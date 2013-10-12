أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القمة الأفريقية الاستثنائية تبدأ أعمالها فى أديس أبابا

Google+ Print
القمة الأفريقية الاستثنائية تبدأ أعمالها فى أديس أبابا القمة الأفريقية الاستثنائية تبدأ أعمالها فى أديس أبابا

انطلقت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم، القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأفريقى، التى تنعقد بناء على طلب كينيا، وذلك بخصوص مناقشة موضوعى، إمكانية الانسحاب من محكمة الجنايات الدولية، والموافقة على تعيين مفوض جديد لمجلس السلم والأمن الأفريقى.

ويشارك فى القمة التى تستمر ليومين، رؤساء 11 دولة أفريقية بالاتحاد (يضم 34 دولة) وهى (إثيوبيا، كينيا، السودان، جيبوتى، أوغندا، الصومال، نيجيريا، ونامبيا، جانبيا، روندا، زمبابوى)، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا، والوزير الأول الجزائرى، فى حين يمثل باقى الدول الأفريقية، وزراء خارجيتها.

وأثارت المحكمة الجنائية الدولية (التى تضم 121 دولة)، حفيظة البلدان الأفريقية، بعد توجيه التهم ضد الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، ونائبه وليام روتو، على خلفية أعمال العنف التى أعقبت الانتخابات فى عام 2007، واتهام رئيس السودان، عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، خلال الصراع فى إقليم دارفور بغرب السودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365