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تأجيل سماع أقوال طبيب طرة في تسجيلات مبارك لجلسة الغد

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تأجيل سماع أقوال طبيب طرة في تسجيلات مبارك لجلسة الغد تأجيل سماع أقوال طبيب طرة في تسجيلات مبارك لجلسة الغد

كتب : محمد سيف منذ 4 دقائق

قرر المستشار تامر العربي، رئيس نيابة جنوب القاهرة، تأجيل سماع أقوال الطبيب محمد أبوعجيلة، طبيب الأنف والأذن في مستشفى سجن طرة لسماع أقواله في بلاغ الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ضده والذي يتهمه باختلاس تسجيلات صوتية له أثناء جلسات علاجه بالمستشفى أثناء مدة حبسه في سجن طرة لجلسة غد الأحد.

واستمعت النيابة لأقوال خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والذي أقر أنه حصل على التسجيلات الصوتية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك عن طريق وسيط، وعندما تأكد من أن التسجيلات الصوتية صحيحة اجتمع بمجلس التحرير لاتخاذ قرار بنشرها وانتهى الاجتماع إلى ضرورة النشر حتى لا يضيع هذا السبق الصحفي على الجريدة.

وأضاف صلاح في التحقيقات، أنه أعلن على الصفحة الرئيسية في الموقع الالكتروني للجريدة عن اعتزام الجريدة نشر تسجيلات للرئيس السابق واستمر الإعلان لمدة 3 أيام، ولم تصل أي شكوى من مبارك أو موكله المحامي فريد الديب، إلا بعد نشر الحلقة الأولى وبعدها وافق الديب علي النشر بعدما أخذ موافقة مبارك.

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