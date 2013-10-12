أفكار مميّزة مع "سيدتي نت" لضيافة الأضحى

لا يخلو أي منزل عربي من حلويات العيد التي تزيّن طاولة الضيافة، وتسعى السيّدة من خلالها أن تكون مميّزة وترضي جميع زوّارها من كبار وصغار، وأن تلفت انتباههم لما تقدّمه، خاصّة أن الأضحى يحمل ذكرى جميلة لا تمحى مع مرور الأيّام.

من المؤكد أنكِ تبحثين عن أفكار جديدة ومبتكرة لتضفي البهجة على مناسبة الأضحى، حيث يقوم الأحبّة بتبادل الزيارات والتهاني بقدوم العيد.ولا بد أن تعبّري لزواركِ عن ترحيبكِ وسعادتكِ بقدومهم، وذلك عن طريق تقديم الضيافة اللائقة والأنيقة واللذيذة لهم.

لهذه المناسبة، تقدّم لكِ صاحبة متجر Coconut and brown chocolate الواقع في جدّة نعمت شهاب الدين، أفكاراً مميّزة للضيافة، خاصة أن الأضحى يتزامن مع انتظار عودة الحجاج من بيت الله الحرام وأداء مناسك الحجّ المبارك.

وتعتبر شهاب الدين أن "ضيافة الأضحى تختلف عن الضيافة الخاصّة بعيد الفطر، وذلك لارتباط الأولى مع موسم الحجّ"، مضيفةً أنّها "اختارت لهذا العام اللونين الأبيض والرمادي لأغلفة الضيافة المؤلفة من الشوكولاتة بالبندق، مع إضافة الطباعة الإسلامية عليها، فيما استقت الفكرة العامّة من خروف العيد".وتوضح ان "الأفكار تختلف باختلاف أذواق الزبائن، فبعضهم يفضّل تزيين الصواني التي تحمل الحلويات المنوّعة كالمعمول والبقلاوة والنوغا والشوكولاتة، فيما بعضهم الآخر يطلب علبة خاصة بها مزداّنة بشرائط ملوّنة، ويحرص فريق ثالث على أن تتضمّن هديته مجسّمات صغيرة لخروف العيد".

وتشمل هذه الضيافة الجاهزة صوان تضمّ اللوز المغطّى بالكاكاو والسكر موضوعة في أكياس خاصة بشرائط وأشكال من الحلويات و"الكوكيز" الممزوجة بالفستق والبندق، والتمر أحياناً، و"الكراميل" المغطّى أيضاً باللوز والبندق.

وعن الخيارات المتاحة أمام سيدة المنزل، تشير إلى ان "النقطة الأبرز تكمن في تحضير الضيافة قبل موعد العيد بفترة وجيزة، وخصوصاً تشكيلة الصواني المخصصّة لتقديم القهوة والشاي والضيافة".

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العنوان:

المملكة العربية السعودية- جدّة- شارع عرفات- مركز قرطبة- المحل رقم 27- 28 .

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