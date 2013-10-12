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جامعة دمياط تشارك فى مسابقة "إبداع" للطلبة الموهوبين

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جامعة دمياط تشارك فى مسابقة "إبداع" للطلبة الموهوبين جامعة دمياط تشارك فى مسابقة "إبداع" للطلبة الموهوبين

أعلنت جامعة دمياط، بالاشتراك مع وزارة الشباب وزارة التعليم العالى، عن مسابقة "إبداع" للعام الجامعى 2013/2014، فى شتى المجالات الثقافية والفنية والإبداعية للطلبة والطلبات الموهوبين والمبدعين، والتى تشمل مجالات الأدبى فى شعر الفصحى, والعامية, والشعر الغنائى, والتأليف المسرحى, والقصة القصيرة, والمقال, والرواية.
> كما تضم المسابقة فى المجال الموسيقى العزف, والغناء الجماعى, والفردى, واستاند اب كوميدى, والعروض المسرحية، وتضم مسابقة الفنون التشكيلية الرسم, والنحت, والكاريكاتير, والتصوير الضوئى, والتصوير الزيتى, والأشغال الفنية، إضافة إلى الفنون الشعبية، ومجال الأفلام القصيرة "سى موبايل".

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