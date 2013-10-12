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بالصور.. 21 دولة فى مؤتمر دعم الاقتصاد والثقافة الخضراء بشرم الشيخ

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن النشاط الاقتصادى فى وقتنا الحالى يستهلك مواردنا الطبيعية بمعدل يفوق ما تنتجه الأرض، الأمر الذى يستزف تلك الموارد بالصورة التى تشكل خطورة اقتصادية واجتماعية وبيئية على الأجيال القادمة، لذا كان هناك ضرورة وأهمية للأخذ بالاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الموتمر الإقليمى الثالث بعنوان "دعم الاقتصاد الأخضر والثقافة الخضراء" بحضور اللواء محمود الحفناوى مدير أمن جنوب سيناء، وحمدى سليم ممثل وزارة السياحة، وكاميليا صبحى ممثل وزارة الثقافة، ومحمد الأنصارى ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبمشاركة شباب من 21 دولة عربية وأوروبية وأمريكية.

أضاف المحافظ أن الاقتصاد الأخضر يؤدى إلى خلق توازن بين مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الناتجة عن تدوير المخلفات، وتشجيع الزراعة العضوية التى تعتمد على ترشيد استخدام المياه والطاقة، والحد من استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية.

وأشار المحافظ إلى أن كل ذلك فى النهاية يعمل على زيادة نصيب القطاعات الخضراء من الاقتصاد، والوصول إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه كاميليا صبحى وكيل وزارة الثقافة، أننا فى أشد الاحتياج الآن إلى المبدعين ليبتكروا حلولا غير مسبوقة لتوعية البشر بالأخطار التى تهدد كوكبنا، ولابد من تضافر الجهود من كل الجهات وبكل الوسائط المتاحة لننتصر للطبيعة.

وأضافت "صبحى" أن التنوع البيئى مرتبط ارتباطا وثيقا بالثقافة، خاصة أن كل بيئة بكل مفرداتها الطبيعية والبشرية هى التى تصنع التنوع الفنى والإبداعى المرتبط بها، مشيرة إلى أنه حينما يئن الكوكب من الإهمال والتخريب، نتيجة لنمو اقتصادى لا يحترم الطبيعة، فإنه يحتاج إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة، والتى هى المؤهلة بامتياز للعب هذا الدور.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة آمال رزق، منسق ومدير مشروع "دعونا نهتم بكوكبنا بالشرق الأوسط، أن المؤتمر الإقليمى الثالث للشباب يهدف فى المقام الأول إلى تعليم شبابنا وأطفالنا المحافظة على الكوكب من جميع النواحى التعليمية والثقافية والسياحية، وليس من ناحية البيئة فقط.

وأضافت "رزق" أن المؤتمر يتضمن ورش العمل والحلقات النقاشة على يد أساتذة متخصصين بجانب تنشيط السياحة، مشيرة إلى أن المؤتمر يشارك فيه 21 دولة، ويحمل رسالة طمأنينة للعالم الخارجى والداخلى بأن شرم الشيخ مدينة آمنة.

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