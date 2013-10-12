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التموين: تلقينا 2583 شكوى عن تهريب الدقيق وارتفاع أسعار الخضروات

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التموين: تلقينا 2583 شكوى عن تهريب الدقيق وارتفاع أسعار الخضروات التموين: تلقينا 2583 شكوى عن تهريب الدقيق وارتفاع أسعار الخضروات

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، أن عدد الشكاوى التى تلقاها الخطان الساخنان بالوزارة "19805" و"19468" من المواطنين على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضى عن البطاقات التموينية والمخابز والأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة وخدمة توصيل البوتاجاز بلغت 2583 شكوى.

وقال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشكاوى تم حلها بنسبة 90% وجارٍ حل الباقى وتتضمن 210 شكاوى فى عدم الحصول على السلع التموينية كاملة و98 شكوى بعدم جودة السلع التموينية و280 شكوى بعدم توافر البطاقة الذكية و211 شكوى فى صعوبة إدخال بيانات المواليد فى البطاقات التموينية و45 شكوى للحصول على بطاقة تموينية جديدة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات اليوم، أن الشكاوى تتضمن أيضا 43 شكوى بشأن تهريب الدقيق المدعم من المخابـز و121 شكوى من سوء الخبز المدعم وعدم مطابقته للأوزان و213 شكوى من عدم توافر الخبز المدعم، كما تتضمن 340 شكوى خاصة بارتفاع الخضر والفاكهة عن الأسعار الاسترشادية مؤكدا أنه تم عمل محاضر بهذه الشكاوى للمخالفين.

وأوضح الوزير أن عدد شكاوى المواطنين من عدم الرد على الخط الساخن"19492" الخاص بتوصيل البوتاجاز للمنازل بلغت 480 شكوى وحوالى542 شكوى من عدم توصيل أنبوبة البوتاجاز فى الميعاد، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث هذه الشكاوى والعمل على حلها بزيادة الخطوط التليفونية لتوصيل البوتاجاز المنزلى والسيارات الموزعة للاسطوانات.

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مصر 365

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