القوى السياسية بدمياط تستنكر أعمال العنف التي شهدتها المحافظة أمس

كتب : سهاد الخضري منذ 2 دقيقة

استنكرت القوى السياسية بدمياط، أحداث العنف التى شهدتها المحافظة أمس، جراء الاشتباكات بين الأهالي وأنصار المعزول، والتى أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وإلقاء القبض على 19 من أنصار المعزول، بدمياط الجديدة وعزبة اللحم.

من جانبه قال محمد العزبي، منسق حركة 6 أكتوبر، وممثل محافظة دمياط بلجنة إعداد الدستور، إن ماشهدته دمياط حاليا هو "استمرار لبلطجة تنظيم الإخوان الإرهابي وسعيه لإثارة أعمال الشغب وترويع الآمنين".

وأكد العزبى أن الهدف وراء تلك الأعمال هو "بث صورة سلبية للمواطنين مفادها أن الدولة لن تستقر، ولكن ماتشهده مصر بصفة عامة ودمياط بصفة خاصة، يؤكد أن التنظيم الإرهابى بات منبوذا من كافة طوائف شعب مصر".

وطالب العزبى مدير أمن دمياط، باعتقال فوري لكل من تورط في أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.

وقال هيثم رجب، المتحدث الرسمي لحركة صوت مصر الحر، إن الداخلية لم تتدخل في الاشتباكات التي شهدتها دمياط، أمس، ما قد يفسر أن هناك مصالحة وطنية بين الإخوان والداخلية، التي تركت المواطنين وجها لوجه مع الإخوان، ما دفع الجماعة لاستخدام السلاح الناري ضد الأهالي.