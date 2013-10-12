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عاجل| عمال غزل المحلة يقتحمون مبنى مجلس إدارة الشركة

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عاجل| عمال غزل المحلة يقتحمون مبنى مجلس إدارة الشركة عاجل| عمال غزل المحلة يقتحمون مبنى مجلس إدارة الشركة

كتب : الغربية – أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 1 دقيقة

اقتحم المئات من عمال شركة غزل المحلة، صباح اليوم، مبنى مجلس إدارة الشركة، وأعلنوا عن استمرارهم في الإضراب عن العمل، والاعتصام والمبيت بداخله، لحين الاستجابة لمطالبهم، التي تلخصت في صرف حافز مكافأة 45 يومًا، غدا الأحد، قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

صرح بذلك القيادي العمالي، رئيس ائتلاف عمال ، لافتا إلى أن عمال الشركة توجهوا لساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب، وقاموا بقرع الطبول وترديد هتافات تطالب بتطهير الشركة القابضة ومجلس إدارة الشركة، وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة، وتنديدهم بالتصريحات الإعلامية التى أدلى بها كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، والتى أكد فيها بدء صرف الحوافز المتأخرة لعمال شركة غزل المحلة، وهو مانفاه حيدر، مشيرا إلى أن العمال عاقدين العزم على الاستمرار في إضرابهم والمطالبة بحقوقهم، والتصعيد برفع قيمة حافز المكافأة إلى 3 شهور ونصف، في حاله بدء صرفه بعد إجازة العيد.

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