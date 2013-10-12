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صحيفة سودانية: قرار أفريقى مرتقب بالانسحاب من الجنائية الدولية

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صحيفة سودانية: قرار أفريقى مرتقب بالانسحاب من الجنائية الدولية صحيفة سودانية: قرار أفريقى مرتقب بالانسحاب من الجنائية الدولية

توقع مراقبون سياسيون أفارقة، أن يصدر قادة الدول الأفريقية المشاركون اليوم السبت فى فعاليات القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، قرارا موحدا بالانسحاب من ميثاق روما، وتوحيد صوتهم لمواجهة التدخلات الخارجية للمحكمة الجنائية الدولية فى القارة الأفريقية.

وذكرت صحيفة "آخر لحظة" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت أن المراقبين السياسيين لم يستبعدوا أن يؤدى الصوت الأفريقى لتخصيص مقعدين لأفريقيا فى مجلس الأمن الدولي.

وكانت أعمال اجتماع المجلس التنفيذى الخامس عشر على مستوى وزراء الخارجية قد بدأ أمس، الجمعة، بأديس أبابا بحضور وزير الخارجية السودانى على كرتى، لبحث العلاقة بين الاتحاد والمحكمة الجنائية الدولية، وانتخاب مفوض جديد لمفوضية السلم والأمن الأفريقي.

وقد وصل أمس الجمعة الرئيس السودانى عمر البشير، إلى أديس أبابا للمشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى، التى تبدأ أعمالها اليوم.

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