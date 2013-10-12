الائتلاف السورى يدين انتهاكات المعارضة بحق العلويين فى اللاذقية

أدان الائتلاف الوطنى السورى المعارض، أكبر تشكيلات المعارضة السورية، انتهاكات قوات المعارضة السورية فى محافظة اللاذقية ذات الأغلبية العلوية الموالية لنظام بشار الأسد، والتى تحدث عنها تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الماضى.

وأكد الائتلاف فى بيان صادر عنه اليوم السبت، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه على "إدانته الكاملة لأى خرق يطال قواعد القانون الدولى الإنسانى، أيا تكن الجهة التى ترتكب تلك الخروقات".

وشدد الائتلاف على أنه "لن يتهاون مع مرتكبى الخروقات"، مشيرا إلى أنه "ستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة".

وأشار البيان إلى "الجهود الحثيثة والمستمرة التى تبذلها المكاتب والهيئات التابعة له بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السورى الحر؛ من أجل فرض الأمن وسيادة القانون فى المناطق التى دمر النظام بنيتها التحتية وتركها دون إدارات أو مؤسسات فى محاولة لنشر الفوضى والفلتان الأمنى".

واعتبر الائتلاف أن جهوده "نجحت فى غالبية المناطق المحررة، وقد تمكنت المجالس المحلية بفضل تلك الجهود من ضبط الأمور وحفظ الأمن، وهى إنجازات ونجاحات أغفل التقرير ذكرها أو الإشارة إليها".