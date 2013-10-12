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إطلاق أول سيارة طائرة للبيع بالأسواق في 2015

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إطلاق أول سيارة طائرة للبيع بالأسواق في 2015 إطلاق أول سيارة طائرة للبيع بالأسواق في 2015

كتب : عمرو عز الدين السبت 12-10-2013 09:15

السيارة الطائرة كثيرا ما راودت خيال الكثيرين، وظهرت في العديد من الأفلام السينمائية تحت بند "الخيال العلمي"، إلا أنها قد صارت حقيقة واقعية، بعد إعلان إحدى شركات إنتاج السيارات عن قرب إطلاق السيارة الطائرة "تي إف إكس"، وإتاحتها في الأسواق للمستهلكين خلال عام 2015.

السيارة الطائرة الجديدة تم تصميمها في حجم صغير، بكابينة تتسع لراكبين متجاورين فقط، وبهذا يمكن الاحتفاظ بها في "الجراج" الخاص بصاحبها، كما لا تحتاج إلى ممرات إقلاع أو هبوط لأنها تحلق وتهبط رأسيا، وهي مزودة بنظام إلكتروني كامل للقيادة ما لا يجعل هناك حاجة لرخصة طيران بالسيارة، وفي حالة توقف هذه الأنظمة عن العمل لأي سبب فيكفي جذب ذراع في سقف السيارة حتى تنفتح مظلة إنقاذ تتمكن من إنجاح عملية الهبوط بدون أذى.

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