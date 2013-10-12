البيئة: استعدادات خاصة لاستقبال الزوار بالمحميات الطبيعية خلال العيد

أصدرت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة توجيهاتها بفتح أبواب المحميات الطبيعية للزائرين خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض عليهم باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر ليتم توزيعها على رواد المحميات، بالإضافة إلى توفير الاستعدادات لتأمين زوار المحميات الطبيعية ومنها توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثى البيئة بالمحميات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قطاع حماية الطبيعة قام بوضع جدول زمنى يضمن تواجد باحثى البيئة وأخصائى التوعية البيئية بالمحميات الطبيعية خلال أيام عيد الأضحى لاستقبال الزوار، وتوفير برامج التوعية لهم كما قام القطاع بدراسة أنماط الزيارة خلال فترات الأعياد.

جدير بالذكر، أن شبكة المحميات الطبيعية بمصر تبلغ 30 محمية، بما يزيد على 15% من مساحة مصر، والتى تتنوع ما بين محميات تراث طبيعى وثقافى وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجى وموارد اقتصادية، ومن المتوقع أن يصل عدد المحميات الطبيعية إلى 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017.