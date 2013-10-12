هيونداى هيفى تفوز بعقد لبناء 4 ناقلات غاز بقيمة 850 مليون دولار

قالت مجموعة هيونداى هيفى أندستريز الكورية الجنوبية وهى شركة لبناء السفن، اليوم الجمعة، "إنها فازت بصفقة قيمتها 850 مليون دولار لبناء 4 ناقلات للغاز الطبيعى المسال".

وأوضحت الشركة فى بيان أنه بموجب الصفقة مع شركة "بتروناس" الماليزية للنفط، ستقوم بتسليم الناقلات بدءا من النصف الثانى من عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الشركة أن الناقلة التى يبلغ طولها 290 مترا وعرض 9ر48 متر ستكون بقدرة حمل 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى المسال.

وبهذه الصفقة، يبلغ إجمالى الطلبات التى حصلت عليها هيونداى هيفى حتى الآن من هذا العام 7ر20 مليار دولار ما يحقق 87% من رقمها السنوى المستهدف البالغ 8ر23 مليار دولار.