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الإعلان عن إنشاء أول اتحاد دولى للمصريين فى الخارج

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الإعلان عن إنشاء أول اتحاد دولى للمصريين فى الخارج الإعلان عن إنشاء أول اتحاد دولى للمصريين فى الخارج

أعلن اليوم فى مؤتمر صحفى بمدينة، أمستردام، عن إنشاء الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج ومقره أمستردام كعاصمة للمصريين بالخارج، ويهدف الاتحاد لربط المصريين بالخارج والعمل على حفظ السلام الاجتماعى والاستقرار فى .

وقال الدكتور فاروق إبراهيم، الرئيس المؤقت لاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج، إن الاتحاد سيجمع الخبرات والتجارب للعمل على نقلها من الغرب إلى مصر وذلك بطرق مختلفة من بينها تنظيم المؤتمرات والبعثات التجارية وبرامج التبادل فى مختلف المجالات والعمل على التنمية المستدامة للمناطق الريفية.

وأضاف إبراهيم أن الاتحاد سيعمل على تشجيع ودعم الرعاية الصحية ومقاومة الفقر ودعم الفئات المعرضة للخطر والمهددة بالإقصاء من المجتمع، كما سيعمل على بذل الجهد للمشاريع المحلية التى تهدف إلى حماية النساء والفتيات بشكل عام.

وتابع إبراهيم أن الإتحاد سيعمل بالنيابة عن الجالية المصرية فى المهجر ورعاية المصالح الثقافية والاجتماعية والمجتمعية للمجموعات المستهدفة وتشجيع ومساندة التنظيمات المصرية فى المهجر لتمكينهم من تحقيق أهدافهم المختلفة فى المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية والمجتمعية، وتجميع الأفكار المختلفة لأعضائه من ذوى الخبرات العملية والتجريبية، وتكوين لجان متخصصة من هؤلاء الأعضاء، وعمل اتصالات مع الجهات المعنية فى مصر للتعاون معها فى نقل الخبرة الفنية أو تصميم المشروعات أو تنفيذها، وخصوصا تلك المشروعات التى تحتاج لأيدٍ عاملة كثيفة وخبرات عملية ميدانية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخدمية، خاصة فى مجال السياحة والزراعة والصناعة.

يذكر أن أبرز الأعضاء هم، سحر المنيرى- أمستردام، أشرف صابر- ، محمد بدر- الإمارات العربية المتحدة، ريهام مقلد- أستراليا، وهيرفى ياقوت- فرنسا، عصام إسماعيل وزينب السعدنى- إيطاليا، وجيهان جادو- فرنسا.
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مصر 365

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