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التمديد لمدير الليث

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التمديد لمدير الليث التمديد لمدير الليث

الليث - عبدالله البصراوي

    صدر قرار سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود بتمديد تكليف سعادة الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي مديراً لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث لمدة عامين، وأعرب البركاتي عن بالغ اعتزازه وفخره وتقديره بثقة سمو وزير التربية والتعليم وأصحاب المعالي النواب، وأضاف أن ميدان التربية والتعليم ميدان غني برجالاته الأوفياء الذين يتفانون في خدمة الوطن وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل تطوير وتجويد العمل التربوي والتعليمي في محافظة الليث والمراكز التابعة لها، واستكمال تنفيذ المشاريع التربوية النوعية التي تقوم الإدارة بتنفيذها حالياً والتي تستهدف المعلم والطالب والبيئة المدرسية والإدارية وتهدف إلى الارتقاء بالتعليم وتحسين المخرجات وجودة الأداء.


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