انتهاء مؤتمر ثقافة الابتكار والمعرفة لدول حوض البحر المتوسط بالمغرب

انتهت اليوم فعاليات مؤتمر ثقافة الابتكار والإبداع لدول حوض البحر المتوسط وبمشاركة 12 جامعة عربية، والمقام بجامعة سيدى محمد بن عبد الله بالمغرب، حيث شاركت من مصر جامعات جنوب الوادى والفيوم وحلوان، وقام الدكتور عارف سليمان مدير المشروع بجامعة جنوب الوادى بعرض آليات المشروع بالجامعة ونجاحه فى خدمة الطالب كما عرض الإجراءات الخاصة بتثمين الأبحاث العلمية بجامعات مصر ومدى فاعليتها فى دعم الابتكار والتنمية الصناعية ومدى لتعاون بين الجامعات المشاركة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بمشاركة الجامعة بالمؤتمر والذى أقيم برعاية مشروع دعم الابتكار والمعرفة وأضاف ان المؤتمر ناقش الكثير من المحاور على رأسها الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الداعمة للابتكار بتلك الدول والسياسات المالية الخاصة بدعم الابتكار وتسويق ونقل البحوث العلمية وتقديرها وفعاليتها، وأضاف أن المؤتمر جاء توقيته مناسبا لحاجة هذه الدول إلى التلاقى والتعاون والعمل معا لينقل كل منا من تم من مناقشته والاستفادة من الخبرات المتنوعة.

واختتمت أعمال المؤتمر بتقييم كافة الأعمال الناجحة والإنجازات التى تمت والتوصيات التى تساعد فى المرحلة القادمة للمشروع.



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