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محافظ الوادى الجديد: قرار تجميد المعونة هدفه إضعاف مصر وكسرها

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محافظ الوادى الجديد: قرار تجميد المعونة هدفه إضعاف مصر وكسرها محافظ الوادى الجديد: قرار تجميد المعونة هدفه إضعاف مصر وكسرها

قال اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، فى اللقاء الذى عقده مساء أمس الجمعة مع شباب مدينة الخارجة، لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، "إن قرار تجميد المعونة الأمريكية يهدف إلى ضعف وكسرها، خاصة بعد حرب العراق وليبيا والثورة التونسية".

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن هدف أمريكا هو تقسيم الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض وتفتيت شملهم، حيث فيما رفض الحاضرون المعونة، لافتين إلى أنها تجعل مصر مهددة، حيث انتقدوا أداء الحالية، لعدم قيامها بتقديم حل إيجابى على حد وصفهم، وعدم إبرام اتفاقيات مع الدول الكبرى كالصين، وذلك للخروج من هذا المأزق.

وأضاف "خليفة" أن تقدم أى دولة يكمن فى الاعتماد على مواردها وحجم إنتاجها، مشيرا إلى أن أغلب مشاكل مصر يمكن حلها فى استثمار مقومات محافظة الوادى الجديد، حيث تصل مساحتها إلى 44% من مساحة مصر، باستثمارها للصناعة والزراعة والإنتاج وتوفير فرص العمل بها، من خلال تلك المشاريع، فسيجعل الدولة مصدرة وليست مستوردة، مشددا على أنه إذا لم يستغل المحافظة بالصورة المثلى، كما يجب أن يكون، فسوف يستقيل من منصبه.
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