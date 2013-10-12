أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة جنوب الوادى: افتتاح قسم للغة الفرنسية بكلية التربية

Google+ Print
رئيس جامعة جنوب الوادى: افتتاح قسم للغة الفرنسية بكلية التربية رئيس جامعة جنوب الوادى: افتتاح قسم للغة الفرنسية بكلية التربية

قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم افتتاح قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية بالبحر الأحمر، وهو ما يعتبر بداية لاكتمال منظومة الكليات بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف "منصور" أن الجامعة حريصة على اكتمال كليات البترول والتعدين والهندسة والطاقة والعلوم والسياحة والفنادق، بعد أخذ الموافقة على إنشائها ومناقشتها سابقا بمجلس الجامعة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إجراءات إنشاء السور الخاص بالجامعة.

ومن جانبه، أكد عميد كلية التربية أن الدراسة انتظمت منذ اليوم الأول، وأن افتتاح قسم اللغة الفرنسية إضافة كبيرة لأبناء البحر الأحمر، وبداية لاكتمال الكليات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365