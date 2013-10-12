رئيس جامعة جنوب الوادى: افتتاح قسم للغة الفرنسية بكلية التربية

قال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تم افتتاح قسم اللغة الفرنسية بكلية التربية بالبحر الأحمر، وهو ما يعتبر بداية لاكتمال منظومة الكليات بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف "منصور" أن الجامعة حريصة على اكتمال كليات البترول والتعدين والهندسة والطاقة والعلوم والسياحة والفنادق، بعد أخذ الموافقة على إنشائها ومناقشتها سابقا بمجلس الجامعة، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إجراءات إنشاء السور الخاص بالجامعة.

ومن جانبه، أكد عميد كلية التربية أن الدراسة انتظمت منذ اليوم الأول، وأن افتتاح قسم اللغة الفرنسية إضافة كبيرة لأبناء البحر الأحمر، وبداية لاكتمال الكليات.

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