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إفراط القدماء فى استخدام خلة الأسنان ساهم فى إصابتهم بعدوى الفم

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إفراط القدماء فى استخدام خلة الأسنان ساهم فى إصابتهم بعدوى الفم إفراط القدماء فى استخدام خلة الأسنان ساهم فى إصابتهم بعدوى الفم

كشف فريق من الباحثين النقاب عن أن إفراط القدماء فى استخدام خلة الأسنان قد تكون أحد الأسباب التى ساهمت فى إصابتهم بعدوى الفم وفقا للحفريات التى عثر عليها مؤخرا بغرب أفريقيا.

ويعتقد الباحثون أن استخدام خلة الأسنان يساعد فى تغيير كبير فى بيولوجيا اللثة مما يسهم فى زيادة مخاطر الإصابة بعدوى اللثة بالإضافة إلى تورمها.

وأوضحت "مارجيفلاش" أستاذ "الانثروبولوجيا بجامعة "زيورخ" السويسرية أن النتائج المتوصل إليها نتيجة البحث فى عدد من حفريات حول تطور الإنسان خاصة منطقة الفك السفلى، وذلك عادة أنها يتم الاحتفاظ بأفضل من أى أجزاء أخرى من الهيكل العظمى ماعدا الأسنان أثناء عمليات التحجر.
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