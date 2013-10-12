شؤون الحرمين تقدم خدمة البث المباشر على الهواتف الذكية

واس (مكة المكرمة)

تتيح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر موقعها الإلكتروني www.gph.gov.sa تطبيق (بوابة الحرمين الشريفين) للهواتف الذكية، الذي يوفر جملة من الخدمات التي تهم شريحة كبيرة من المتعاملين مع هذه التقنية.وجاء هذا التطبيق في نسخته الأولى سعياً من الرئاسة في تقديم خدماتها خاصة في موسم الحج وتسخير التقنية في مهامها، إذ يتضمن البث المباشر من الحرمين الشريفين عددا كبيرا من الدروس في الحرمين الشريفين وخطب الجمعة نصياً وصوتياً.كما يتضمن التطبيق تلاوات لأئمة الحرمين الشريفين ومجموعة من الخطب والأدعية، حيث صمم التطبيق ليعمل على جميع أنواع الجولات الذكية الكفية.