إعادة 1104 حجاج غير نظاميين

ضبط 2662 سيارة مخالفة.. العقيد البسامي لـ«عكاظ»:

عبدالله الذبياني (المشاعر المقدسة)

كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج وقائد قيادة نقاط المنع والتحكم العقيد محمد بن عبدالله البسامي عن ضبط 2662 سيارة مخالفة على مداخل العاصمة المقدسة، حيث تمت إعادتها من المنافذ والطرق الخارجية، موضحا إعادة 1104 مواطنين ومقيمين، كما تم ضبط 408 لا يحملون تصريح الحج، بالإضافة إلى ضبط 15 حاجا غير نظامي أصروا على الدخول إلى العاصمة المقدسة.وأوضح العقيد البسامي أن رجال الأمن في نقاط المنع والتحكم المنتشرة على الطريق والمنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة يقومون بعملهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الحجاج غير النظاميين أو المتسللين الذين يتم ضبطهم عبر نقاط فرز الحجاج، يتم استكمال الإجراءات النظامية معهم وسيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم إلى المحكمة الشرعية. وأضاف «هناك جهود كبيرة مكثفة على مداخل مكة المكرمة لتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الحجاج غير النظاميين سواء من السعوديين أو المقيمين». وزاد «لأول مرة يتم استخدام التقنية الحديثة وتطبيقها خلال موسم حج هذا العام، من خلال قراءة الكترونية لجميع الحافلات القادمة إلى مكة المكرمة في جميع المنافذ».وأشار إلى الانتشار الواسع لقوات الأمن في جميع المحاور الرئيسية المؤدية من مناطق المملكة إلى منطقة مكة المكرمة وذلك للتعامل مع أي مخالف من خلال نقاط التحكم والفرز، مبينا أن هناك استراتيجية مختلفة للمراكز الثمانية الرئيسية التي تؤدي إلى مداخل العاصمة المقدسة، حيث يتم منع كل مخالف من الدخول إليها ويتم القبض عليه وتبصيمه وتسليمه للجهات المختصة. وأردف «نؤكد على من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية وغير مخالفة للأنظمة، حيث إن هذه الأنظمة وضعت للتنظيم، وفي كل موسم حج تنفذ حملات إعلامية تتناول أهمية الحصول على تصريح حج ليتمكن الحاج في موسم الحج من العبادة في طمأنينة وسكينة». وأهاب العقيد البسامي بالمواطنين والمقيمين ممن لا يحملون تصاريح الحج عدم القدوم إلى مكة المكرمة حتى لا تتم إعادتهم وتطبيق التعليمات بحقهم.