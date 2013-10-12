الأمر بالمعروف توزع 6 ملايين مادة توعوية على الحجيج

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

وفرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمراكز التوجيهية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 6 ملايين و 55 ألف مادة توجيهية، تنوعت ما بين كتب ومطويات وسيديهات، إضافة إلى 115 ألف مظلة شمسية يتم توزيعها على الحجاج في موسم حج هذا العام.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن ذلك يأتي في إطار مشاركة الهيئة لمنظومة الدوائر الحكومية لخدمة الحجاج من خلال عدد من المراكز التوجيهية في مكة المكرمة في كل من؛ جبل النور، جبل ثور، جبل عرفة، مقبرة المعلاة، مكتبة مكة المكرمة، الجعرانة، وفرقة توجيهية عند مسجد البيعة، مبينا أن جهود الرئاسة تتركز في الإرشاد والتوجيه ومنع المخالفات العقدية والأخلاقية والأخطاء التعبدية وفق أسلوب حكيم وتعامل رفيق مع ضيوف الرحمن، في سعي لنشر الوعي والدلالة على الصفة الشرعية لأعمال الحج بأسلوب حكيم.وعلى صعيد متصل يعمل (32) عضوا ومترجما في مركز الجعرانة التوجيهي وذلك لتوجيه وتوعية ما قد يحدث من الحجاج خصوصا عند المقبرة، كما يعمل المركز على توجيه الحجاج الذين يتوافدون للمكان حيث تحصل بعض المخالفات منهم ولتصحيح ذلك يتواصل المركز مع ضيوف الرحمن مع تنوع ثقافاتهم واختلاف عاداتهم وتوعيتهم وتوجيههم بالأسلوب الحسن، ويضم المركز شاشات يعرض فيها كل ما يفيد ضيوف الرحمن لإرشادهم للمنهج الشرعي الصحيح بالاضافة الى توزيع الكتيبات التوجيهية على حجاج بيت الله الحرام. كما يقدم (56) عضوا عبر مركز جبل النور رسالة توعوية توجيهية حيث يستقبل الأعضاء جموع الحجيج المتجهة إلى أعلى جبل النور وبالتحديد إلى غار حراء عبر مقرين الأول في طريق الجبل والآخر في بداية الطريق المؤدي إلى الغار ويستخدم المركز عدة وسائل توعوية وتوجيهية متنوعة لتوعية الحجاج.